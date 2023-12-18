صحة غزة: 151 شهيدا خلال ساعات في مجازر جباليا
التاريخ
12/18/2023 10:11:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا شمالي القطاع، في الساعات الماضية، خلفت 151 شهيدا و313 مصابًا.
وأضافت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286.
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