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كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في خانيونس

12/18/2023 10:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، إن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية " في قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.





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