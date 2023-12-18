كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في خانيونس

كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في خانيونس
التاريخ
12/18/2023 10:11:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، إن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية " في قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
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