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صحة غزة: 19 ألفا و453 شهيدا ًمنذ بداية العدوان الإسرائيلي

12/18/2023 10:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286.



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