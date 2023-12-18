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مباراة عمرها نصف ساعة.. رد فعل هادئ من أونانا على كلمات فان دايك

12/18/2023 10:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، واقعة مثيرة بطلها فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، عقب مباراة مانشستر يونايتد، في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

ووفقاً لشبكة "توك سبورت"، ذهب فان دايك إلى أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد، في النفق الخاص بملعب أنفيلد عقب المباراة، وقال له: "لعبنا مباراة مدتها نصف ساعة فقط بسببك".

وأراد فان دايك توجيه اتهام إلى حارس مانشستر يونايتد بإهدار الوقت أثناء المباراة، وأشارت الشبكة إلى أن أونانا رفض الرد على كلمات فان دايك واكتفى بابتسامة.

وكان فان دايك صرح عقب المباراة، قائلاً: "كان هناك فريق واحد فقط يلعب من أجل الفوز"، وأثارت هذه الكلمات غضب جماهير الشياطين الحمر عقب المباراة.

وفرض مانشستر يونايتد التعادل السلبي على مضيفه ليفربول بملعب أنفيلد، وخسر ليفربول صدارته لصالح أرسنال، وبات رصيده 38 نقطة في المركز الثاني، كما صار رصيد مانشستر يونايتد 28 نقطة في المركز السابع.

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