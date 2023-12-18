بيع فستان للأميرة ديانا في مزاد بـ 1.1 مليون دولار

بيع فستان سهرة ارتدته الأميرة الراحلة ديانا بمبلغ 1.1 مليون دولار، أي بما يفوق تقديرات قيمته الأولية بأحد عشر مرة، محطماً رقماً قياسياً جديداً كأغلى فستان ارتدته ديانا يُباع في مزاد.

أعلنت دار جوليان للمزادات، ومقرها لوس أنجليس، أن الفستان يشبه فساتين راقصات الباليه، وهو باللونين الأسود والأزرق من تصميم مصمم الأزياء المغربي-البريطاني جاك أزاجوري.

وقد ارتدته الأميرة ديانا لأول مرة في فلورنسا عام 1985 ثم تم التقاط صور لها وهي ترتديه للمرة الثانية بعد ذلك بعام أثناء زيارتها لمدينة فانكوفر في كندا.

وقالت الدار "الأحد" إن الفستان ورسمة توضيحية له بيعا بمبلغ مليون و148 ألفا و80 دولاراً بعد إدراجه بسعر تقديري يتراوح بين 100 و200 ألف دولار.

وتابعت في بيان "حطمت دار جوليان الآن الرقم القياسي العالمي الجديد لأغلى فستان ارتدته ديانا يُباع في مزاد" مضيفة أن الرقم القياسي السابق للمزاد كان 604800 دولار.

ويتألق الفستان بصدرية مخملية سوداء طويلة مطرزة بنجوم زرقاء وتنورة من نسيج الأورجانزا الأزرق تتكون من طبقتين ومزينة بوشاح وربطة.

وبيع الفستان في مزاد "هوليوود ليجندز" الذي استمر لأربعة أيام ونظمته دار جوليان للمزادات بالتعاون مع القناة الأمريكية تيرنر كلاسيك موفيز. وتضمن المزاد أيضا مجموعة متنوعة من القطع التذكارية المرتبطة بعالم هوليوود.



