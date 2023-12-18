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الدوري الأوروبي.. قرعة سهلة لميلان وفينورد يصطدم بروما

12/18/2023 9:30:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواجه فينورد الهولندي منافسه روما الإيطالي في قمّة مباريات الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وشهدت القرعة التي سحبت اليوم الإثنين العديد من المباريات المهمة التي ستحدد مشوار الفرق المتواجدة في هذا الدور.

وحددت القوانين أن تلتقي الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا أمام الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي، مع منع التقاء فريقين من ذات البلد.

وستصعد الفرق الثمانية المتأهلة لملاقاة أبطال المجموعات في الدوري الأوروبي ضمن ثمن نهائي المسابقة، وتقام المباريات في 15 فبراير المقبل ذهاباً، و22 منه إياباً.. وجاءت كالتالي:

فينورد الهولندي × روما الإيطالي

ميلان الإيطالي × رين الفرنسي

لونس الفرنسي × فرايبورغ الألماني

يونغ بويز السويسري × سبورتينغ لشبونة البرتغالي

بنفيكا البرتغالي × تولوز الفرنسي

براغا البرتغالي × كاراباخ الأذربيجاني

غلطة سراي التركي × سبارتا براغا التشيكي

شاختار الأوكراني × مارسيليا الفرنسي

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