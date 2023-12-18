الدوري الأوروبي.. قرعة سهلة لميلان وفينورد يصطدم بروما

(MENAFN
- Al-Bayan)
يواجه فينورد الهولندي منافسه روما الإيطالي في قمّة مباريات الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وشهدت القرعة التي سحبت اليوم الإثنين العديد من المباريات المهمة التي ستحدد مشوار الفرق المتواجدة في هذا الدور.
وحددت القوانين أن تلتقي الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا أمام الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي، مع منع التقاء فريقين من ذات البلد.
وستصعد الفرق الثمانية المتأهلة لملاقاة أبطال المجموعات في الدوري الأوروبي ضمن ثمن نهائي المسابقة، وتقام المباريات في 15 فبراير المقبل ذهاباً، و22 منه إياباً.. وجاءت كالتالي:
فينورد الهولندي × روما الإيطالي
ميلان الإيطالي × رين الفرنسي
لونس الفرنسي × فرايبورغ الألماني
يونغ بويز السويسري × سبورتينغ لشبونة البرتغالي
بنفيكا البرتغالي × تولوز الفرنسي
براغا البرتغالي × كاراباخ الأذربيجاني
غلطة سراي التركي × سبارتا براغا التشيكي
شاختار الأوكراني × مارسيليا الفرنسي
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18122023000110011019ID1107619040
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.