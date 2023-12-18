مكتوم بن محمد: كل عام وقطر تزهو بالأمن والأمان والعز والازدهار

بارك

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لدولة قطر قيادة وشعباً، يومها

الوطني.

ونشر سموه فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" معلقاً عليه: "نبارك لقطر قيادةً وشعباً يومها الوطني، تجمعنا مع قطر أخوةٌ

خالدة بعمق خليجنا، وراسخةٌ

بوحدة آمالنا وتطلعاتنا، وطموحةٌ

بحجم أحلامنا، منطلقين من أصالة ماضٍ مشترك ورؤى مستقبلٍ قادم".



وأضاف سموه: "كل عام وقطر تزهو بالأمن والأمان والعز والازدهار".









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