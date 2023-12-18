الشارقة للثروة السمكية تثري مهرجان ضواحي بورش متنوعة للأطفال

أكدت هيئة الشارقة للثروة السمكية مشاركتها في النسخة الـ 12 من مهرجان ضواحي الذي تقام فعالياته في حديقة القرائن 4 بتنظيم من قبل دائرة شؤون الضواحي والقرى، وتستمر فعالياته حتى الـ 29 من الشهر الجاري، حيث تأتي هذه المشاركة بهدف تقديم ورش عمل متنوعة تستهدف من خلالها الأطفال لتعزيز وصقل مهاراتهم خصوصاً في مجالات البيئة البحرية والسمكية.

وفي هذا السياق أكد سعادة علي أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن مهرجان ضواحي يحقق نجاحاً كبيراً عاماً بعد آخر ويشكل بيئة مثالية لقضاء أوقات ممتعة ومسلية ومفيدة ومكان للالتقاء بين العائلات والزوار للاستمتاع بما يقدمه من فقرات ترفيهية ومسابقات وورش متنوعة، ولذا حرصت الهيئة على المشاركة في هذه النسخة من المهرجان بجناح خاص بها تقدم من خلاله ورش متنوعة تستهدف الأطفال وتعرف الزوار بالبيئة البحرية ومهنة الصيد العريقة والأدوات المستخدمة بها.

وأوضح أبو غازيين أن هذه المشاركة تعكس حرص الهيئة على توعية أفراد المجتمع بأهمية الثروة السمكية والمحافظة عليها، وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات والمهرجانات المحلية والدولية، لتفعيل الشراكة المجتمعية بين الهيئة وأفراد المجتمع ومع الجهات الأخرى، للحفاظ على الموروث الشعبي البحري ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية للحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها.



وأفاد أن جناح الهيئة يضم ركن للورش وتقدم من خلاله مختلف الورش الحرفية التعليمية للأطفال، منها: ورش التلوين والتزيين، وصنع التيجان، وورش الاستدامة، التي تعنى بإيصال مفهوم الحفاظ على بيئة بحرية خالية من التلوث بفكرة بسيطة وممتعة.



كما يضم جناح هيئة الشارقة للثروة السمكية متحفاً يضم مختلف التحف الخاصة بالثروة السمكية من أدوات الملاحة القديمة ومجسمات أسماك حقيقية محنطة وغيرها من المقتنيات، كما يضم ركن مجلس الهيئة الذي يستضيف عدداً من المسؤولين وأصحاب الخبرة في المجال البحري يقدم فقرة الراوي للحضور وجلسات حوارية، وركن التصوير المفتوح للجميع لأخذ اللقطات السريعة والحصرية بطابع بحري بسيط وممتع، وركن المسرح الذي تقام فيه المسابقات المختلفة يومياً، على فترات ليشمل مسابقة أفضل نجمة، ومسابقة أفضل زي بحري ومسابقة ابحث عن حظك.



ونوّه رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن جناح الهيئة يستضيف العديد من رؤساء ومدراء عموم الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، والذين أشادوا بدورهم على حرص الهيئة لتعزيز مفهوم الحفاظ على الحياة البحرية وإحياء الذاكرة حول أهمية مهنة الصيد ودورها في تعزيز الأمن الغذائي باعتبارها موروث أصيل يرسخ الدور الكبير الذي قام به الآباء والأجداد لتأمين الغذاء.

وأوضح أن هناك جلسات حوارية يتم تنظيمها طوال أيام المهرجان تتناول العديد من المواضيع الشيقة والأحاديث المتعلقة بالصيد وتسلط الضوء على أهمية مهنة الصيد والتحديات التي كانت تواجه من يمارسها وكيفية التغلب عليها بعزيمة وإرادة قوية بهدف توفير الغذاء، كما تتناول الجلسات طرق وأهمية المحافظة عليها واستمرارية إحيائها خصوصاً لدى الجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال التعريف المستمر بها وبأهميتها ودورها في تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر من أهم الأولويات لدى الإمارة الباسمة، كما أن للهيئة دور بارز في هذا المجال وأهداف واعدة واستراتيجية واضحة تعمل على تحقيقها لدعم أهداف ورؤى وتطلعات الإمارة.

وأكد رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن إقبال الأطفال المستمر على الورش والمسابقات التي تنظمها الهيئة خلال مشاركتها في المهرجان يعكس مدى ارتباط الانسان بماضيه وعاداته وتقاليده وموروثه الشعبي، حيث تشهد الورش مشاركات واسعة من الأطفال لتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم وتنمية الحس المعرفي حول البيئة البحرية والتعمق بها ومعرفة كافة جوانبها



وأهمية المحافظة عليها، فالتطبيق العملي من خلال هذه الورش يجعل الأفكار أكثر رسوخاً لديهم، كما أن الهيئة وفرت كافة الأدوات والمعدات اللازمة لنجاح هذه الورش وتوزيع الهدايا والجوائز على المشاركين في المسابقات وسط أجواء من اللعب والمرح والسعادة والتعلم بأسلوب مشوّق خصوصاً في ظل الإجازة الشتوية التي حرصت فيها الهيئة على استقطاب الأطفال.

وأشاد علي أبو غازيين بالدور الكبير لدائرة شؤون الضواحي والقرى لتنظيم هذا المهرجان السنوي ونجاحه المستمر عاماً بعد آخر بفضل ما يقدمه للجمهور من ورش متنوعة ومسابقات وغيرها وسط أجواء من البهجة والفرحة، مشيراً إلى أن هيئة الشارقة للثروة السمكية تحرص على المشاركة في مثل هذه المهرجانات وتقديم الدعم اللازم لها لمواصلة تميزها ونجاحها وإثراء أوقات الزوار بورش متنوعة حسب اختصاص الهيئة، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده المهرجان من السكان والزوار سواء من داخل الإمارة أو خارجها، حيث شكلت هذه الفعاليات عامل جذب للأسر والعائلات ومقصداً مهماً يجد فيه الحضور خصوصاً الأطفال بيئة متميزة مليئة بالمرح والسعادة.



والجدير بالذكر فإن هذه المشاركة تعد هي الأولى من نوعها للهيئة بعد مشاركتها في مهرجان المالح والصيد البحري في مدينة دبا الحصن. حيث يستمتع الحضور بوقت مليء بالفرح والبهجة بأركانه المشوقة والممتدة طوال فترة المهرجان.





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