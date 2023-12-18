طرق دبي تطرح 90 رقماً مميزاً في آخر مزادٍ علني يوم 30 ديسمبر الجاري

تطرح هيئة الطرق والمواصلات (90) رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA-I-J -M-N-O -Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)، أبرزها الأرقام السوبر: AA30 - T64 - O48 - AA555 – X33333 – V2222 – Y200 في المزاد العلني (141)، وهو آخر مزادٍ علني لها هذا العام 2023.



سيُقامُ المزاد يوم السبت 30 ديسمبر الجاري، وسيبدأ التسجيل فيه يوم الاثنين 25 ديسمبر الجاري، بينما ستجري وقائع المزاد في فندق جراند حياة بدبي الساعة 4:30 عصرا.



ويمكن كذلك الاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ()، أو تطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة وسَتُمنَحُ الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفَضَّلُ التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحا في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 ظهرا.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه، كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق (دبي درايف).







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