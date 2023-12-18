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حمدان بن محمد: نبارك لدولة قطر الشقيقة وأميرها وحكومتها وشعبها يومهم الوطني

12/18/2023 9:30:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
لدولة قطر الشقيقة وأميرها وحكومتها وشعبها يومهم الوطني

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لدولة قطر الشقيقة وأميرها وحكومتها وشعبها يومهم الوطني".

وأضاف سموه: "دولة نفخر بمجدها وإنجازاتها.. أدام الله عليهم نعمة الاستقرار والأمان متمنين لهم المزيد من التقدم والازدهار".

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