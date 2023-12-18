أحمد بن محمد: أطيب التهاني لدولة قطر بمناسبة اليوم الوطني المجيد

هنأ

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، دولة قطر حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "أهلنا وأشقائنا في قطر الحبيبة.. جمعنا تاريخ مشترك ومصير واحد ومستقبل مشرق بإذن الله. أطيب التهاني لدولة قطر بمناسبة اليوم الوطني المجيد، متمنين لهم مزيداً من التطور والرخاء والازدهار في ظل قيادتهم الرشيدة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز