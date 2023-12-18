أحمد بن محمد: أطيب التهاني لدولة قطر بمناسبة اليوم الوطني المجيد

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، دولة قطر حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني.
وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "أهلنا وأشقائنا في قطر الحبيبة.. جمعنا تاريخ مشترك ومصير واحد ومستقبل مشرق بإذن الله. أطيب التهاني لدولة قطر بمناسبة اليوم الوطني المجيد، متمنين لهم مزيداً من التطور والرخاء والازدهار في ظل قيادتهم الرشيدة".
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