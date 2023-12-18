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برشلونة يجدد الثقة في تشافي

12/18/2023 9:30:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، مصير تشافي هيرنانديز مدرب البلوغرانا، في ظل تراجع نتائج الفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ثقتنا في تشافي كاملة، إذا لم نفز بالألقاب هذا الموسم بالطبع سوف يتعين علينا اتخاذ القرارات، ولكن الثقة كاملة في تشافي".

وأضاف: "إذا تمكنا من تحقيق اللعب المالي النظيف، فالفكرة هي أن نعزز أنفسنا بلاعب وسط يعوض خافي في يناير، سيكون إعارة حتى نهاية الموسم، كما فعلنا منذ سنوات عديدة مع إدغار ديفيدز".

وأضاف: "اعتقد بنهاية هذا العام يمكننا تحقيق اللعب المالي النظيف، بسبب سلسلة من العمليات قمنا بها، وإذا تم تأكيدها رسمياً، سيكون لدينا خيارات في سوق الشتاء".

واختتم: "تشافي في حالة جيدة جداً، وهو شخص يتمتع بمرونة هائلة، لقد انتقل الفريق إلى الأفضل بشكل عام".

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