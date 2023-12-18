برشلونة يجدد الثقة في تشافي

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، مصير تشافي هيرنانديز مدرب البلوغرانا، في ظل تراجع نتائج الفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة.
وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ثقتنا في تشافي كاملة، إذا لم نفز بالألقاب هذا الموسم بالطبع سوف يتعين علينا اتخاذ القرارات، ولكن الثقة كاملة في تشافي".
وأضاف: "إذا تمكنا من تحقيق اللعب المالي النظيف، فالفكرة هي أن نعزز أنفسنا بلاعب وسط يعوض خافي في يناير، سيكون إعارة حتى نهاية الموسم، كما فعلنا منذ سنوات عديدة مع إدغار ديفيدز".
وأضاف: "اعتقد بنهاية هذا العام يمكننا تحقيق اللعب المالي النظيف، بسبب سلسلة من العمليات قمنا بها، وإذا تم تأكيدها رسمياً، سيكون لدينا خيارات في سوق الشتاء".
واختتم: "تشافي في حالة جيدة جداً، وهو شخص يتمتع بمرونة هائلة، لقد انتقل الفريق إلى الأفضل بشكل عام".
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