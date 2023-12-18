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نادال يعلن مشاركته في بطولة برشلونة

12/18/2023 9:30:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد نجم التنس رفائيل نادال، اليوم الاثنين، مشاركته في بطولة برشلونة المقبلة.

وسبق لنادال الفوز بهذه البطولة 12 مرة، وستلعب النسخة الـ 71 من هذه البطولة في الفترة بين الثالث عشر والحادي والعشرين من أبريل 2024.

ومن المقرر أن يعود نادال إلى الملاعب يناير 2024، حين يشارك في بطولة بريسبن بأستراليا.

وكان نادال يعاني من مشكلات بدنية منعته من اللعب، خلال الجانب الأكبر من الموسم الماضي.

يذكر أن برشلونة من بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، من فئة 500 نقطة.

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