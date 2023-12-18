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محمد بن راشد: كل عام وشعب قطر الشقيق بخير وعز وأمان تحت قيادة تميم بن حمد

12/18/2023 9:30:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دولة قطر حكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": "كل عام وشعب قطر الشقيق بخير وعز وأمان بمناسبة اليوم الوطني القطري وتحت القيادة الحكيمة لأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وأضاف سموه: "أدام الله عليهم الخير.. وأدام المحبة بين الشعبين .. وأدام استقرار وازدهار خليجنا وأمتنا العربية والإسلامية".


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