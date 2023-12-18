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رئيس الدولة يهنىء الرئيس المصري بانتخابه لولاية رئاسية جديدة

12/18/2023 9:30:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصرية الشقيقة .

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات مشيدا بمستوى العلاقات بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة .

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