رئيس الدولة يهنىء الرئيس المصري بانتخابه لولاية رئاسية جديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصرية الشقيقة .
وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات مشيدا بمستوى العلاقات بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة .
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