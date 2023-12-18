محمد بن راشد يهنئ الرئيس المصري بفوزه بالانتخابات الرئاسية

بارك

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية .. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة .. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار

.. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين".

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