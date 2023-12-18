محمد بن راشد يهنئ الرئيس المصري بفوزه بالانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية .. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة .. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار
.. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين".
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