4 استخدامات غريبة لفرشاة الأسنان.. ستدهشك

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- Khaberni) خبرني - فيما يلي استعراض لاستخدامات فرشاة الأسنان المتعددة التي يجهلها الكثيرون عن هذا التصميم الفريد:
1. توزيع صبغة الشعر:
يمكن استخدام فرشاة الأسنان بدلاً من المشط لتوزيع صبغة الشعر بشكل متساوٍ وفعال على الشعر، مع تغطية الجذور والأطراف بشكل جيد.
2. إخفاء الشعر الأبيض:
إذا كنت لا ترغب في صبغ شعرك بالكامل، يمكن استخدام فرشاة الأسنان لإخفاء الشعيرات البيضاء في الجذور فقط، دون الحاجة إلى صبغ الشعر بالكامل باستخدام المشط.
3. تنظيف أدوات العناية بالشعر:
يمكن استخدام فرشاة الأسنان لتنظيف الشعيرات الصغيرة الملتصقة بأدوات العناية بالشعر، مثل الفرش والمشط، حيث يمكنك تنظيف الفتحات الضيقة برفق بواسطة فرشاة الأسنان المبللة بالماء والخل.
4. تمشيط الحواجب والرموش:
يمكن استخدام فرشاة الأسنان النظيفة لتمشيط شعر الحواجب والرموش، وإزالة تكتلات الماسكارا من الرموش. كما يمكن استخدامها لوضع زيوت الحواجب مثل زيت الخروع لتحسين كثافة الحواجب والرموش.
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