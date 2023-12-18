4 استخدامات غريبة لفرشاة الأسنان.. ستدهشك

MENAFN - Khaberni) خبرني - فيما يلي استعراض لاستخدامات فرشاة الأسنان المتعددة التي يجهلها الكثيرون عن هذا التصميم الفريد:

1. توزيع صبغة الشعر:

يمكن استخدام فرشاة الأسنان بدلاً من المشط لتوزيع صبغة الشعر بشكل متساوٍ وفعال على الشعر، مع تغطية الجذور والأطراف بشكل جيد.

2. إخفاء الشعر الأبيض:

إذا كنت لا ترغب في صبغ شعرك بالكامل، يمكن استخدام فرشاة الأسنان لإخفاء الشعيرات البيضاء في الجذور فقط، دون الحاجة إلى صبغ الشعر بالكامل باستخدام المشط.

3. تنظيف أدوات العناية بالشعر:

يمكن استخدام فرشاة الأسنان لتنظيف الشعيرات الصغيرة الملتصقة بأدوات العناية بالشعر، مثل الفرش والمشط، حيث يمكنك تنظيف الفتحات الضيقة برفق بواسطة فرشاة الأسنان المبللة بالماء والخل.

4. تمشيط الحواجب والرموش:

يمكن استخدام فرشاة الأسنان النظيفة لتمشيط شعر الحواجب والرموش، وإزالة تكتلات الماسكارا من الرموش. كما يمكن استخدامها لوضع زيوت الحواجب مثل زيت الخروع لتحسين كثافة الحواجب والرموش.