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الاحتلال يغلق مدخل بلدة بالسواتر الترابية في نابلس

12/18/2023 9:18:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدخل بلدة قصرة جنوب نابلس بالسواتر الترابية.
وقال الناشط بالمقاومة الشعبية في قصرة عبد العظيم وادي، إن جرافات الاحتلال العسكرية، وبحماية الجنود أغلقت مدخل البلدة الرئيس بالسواتر الترابية، الأمر الذي يعني مضاعفة معاناة الأهالي والتضييق عليهم.




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