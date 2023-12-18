إطلاق فرعي مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في إربد والعقبة قريبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن فرعي مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في إربد والعقبة سيطلقان رسميا قريبا.
وأضاف إن فروع معان وجرش والطفيلة ومادبا والكرك ستطلق قبل نهاية عام 2024.
وأوضح أن المراكز التي يجري إنشاؤها في العديد من محافظات المملكة تحت إشراف ومتابعة الوزارة، تأتي إنفاذا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، بهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وذات جودة عالية.
وأشار إلى افتتاح أول مركز في منطقة المقابلين، لتوفير خدمات متكاملة ذات أولوية للمواطنين خارج أوقات الدوام الرسمي، تشمل حاليا 21 مؤسسة حكومية تقدم 101 خدمة.
كما أنشئ الفرع الثاني في مطار الملكة علياء الدولي، والذي يعمل 24 ساعة يوميا طيلة أيام الأسبوع، ويشمل حاليا 46 خدمة لحوالي 15 مؤسسة حكومية، والعمل جار على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل، وحسب الأولوية للمتعامل.
يذكر أنه جرى إقرار النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري للوزارة لسنة 2023، من قبل مجلس الوزراء، وكذلك إقرار إنشاء وإدارة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تحت مظلة الوزارة، بحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية أمس الأحد.
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