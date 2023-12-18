إطلاق فرعي مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في إربد والعقبة قريبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن فرعي مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في إربد والعقبة سيطلقان رسميا قريبا.



وأضاف إن فروع معان وجرش والطفيلة ومادبا والكرك ستطلق قبل نهاية عام 2024.



وأوضح أن المراكز التي يجري إنشاؤها في العديد من محافظات المملكة تحت إشراف ومتابعة الوزارة، تأتي إنفاذا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، بهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وذات جودة عالية.



وأشار إلى افتتاح أول مركز في منطقة المقابلين، لتوفير خدمات متكاملة ذات أولوية للمواطنين خارج أوقات الدوام الرسمي، تشمل حاليا 21 مؤسسة حكومية تقدم 101 خدمة.



كما أنشئ الفرع الثاني في مطار الملكة علياء الدولي، والذي يعمل 24 ساعة يوميا طيلة أيام الأسبوع، ويشمل حاليا 46 خدمة لحوالي 15 مؤسسة حكومية، والعمل جار على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل، وحسب الأولوية للمتعامل.



يذكر أنه جرى إقرار النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري للوزارة لسنة 2023، من قبل مجلس الوزراء، وكذلك إقرار إنشاء وإدارة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تحت مظلة الوزارة، بحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية أمس الأحد.

