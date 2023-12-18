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الاحتلال يلاحق الرعاة في الأغوار الفلسطينية ويعتقل اثنين

12/18/2023 9:18:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الرعاة في سهل موفية في الأغوار الشمالية الفلسطينية واعتقلت اثنين منهم.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال لاحقت الرعاة شرقي خربة الحديدية في منطقة سهل موفية واعتقلت اثنين منهم وهما: محمد عبد الله حافظ بني عودة، وإيهاب يوسف بني عودة.
يذكر أن الرعاة في مختلف مناطق الأغوار الشمالية الفلسطينية يتعرضون بشكل يومي لملاحقات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.




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