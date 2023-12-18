الاحتلال يلاحق الرعاة في الأغوار الفلسطينية ويعتقل اثنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الرعاة في سهل موفية في الأغوار الشمالية الفلسطينية واعتقلت اثنين منهم.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال لاحقت الرعاة شرقي خربة الحديدية في منطقة سهل موفية واعتقلت اثنين منهم وهما: محمد عبد الله حافظ بني عودة، وإيهاب يوسف بني عودة.
يذكر أن الرعاة في مختلف مناطق الأغوار الشمالية الفلسطينية يتعرضون بشكل يومي لملاحقات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.
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