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حكيمي: فرحتي مع باريس لم تكتمل

12/18/2023 9:18:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدا المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، حزينا بضياع فرحة استثنائية داخل جدران النادي الفرنسي.
وقال حكيمي عقب التعادل مع ليل (1/1) مساء الأحد في الدوري: "إنها ليست نتيجة جيدة للاحتفال بمباراتي رقم 100 مع الفريق".
وأضاف أشرف عبر قناة "أمازون برايم فيديو": "أتمنى ارتداء القميص الباريسي لمرات عديدة والاستمرار بشكل جيد".
وأكد: "نعم نحن غاضبون، لأننا كنا فائزين قبل أن نستقبل هدفا في الثواني الأخيرة، لقد كانت نهاية غير جيدة".
وواصل: "كانت المباراة متقاربة للغاية، وفريق ليل يلعب كرة قدم جيدة جدا، نجحنا في التسجيل وكان يجب أن نحسم المواجهة بالهدف الثاني".
وأتم أشرف حكيمي تصريحاته: "لم نفعل ذلك ولسوء الحظ، سجل ليل هدفا في الدقيقة الأخيرة وحرمنا من الفوز".
يذكر أن حكيمي (24 عاما) انتقل لصفوف بي إس جي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.

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