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سر تراجع ليفاندوفسكي مع برشلونة

12/18/2023 9:18:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يثير تراجع مستوى البولندي روربرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الكثير من الجدل في النادي الكتالوني خلال الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تعد حالة ليفاندوفسكي موضوعا للتحليل الداخلي في برشلونة، وخاصة بين الجهاز الفني والإدارة الرياضية".
وأردفت: "يدرك برشلونة جودة ليفاندوفسكي، وأنه العنصر الأساسي في الهجوم، لكنه هذا الموسم، سجل 8 أهداف في الدوري آخر في دوري الأبطال".
وأشارت: "ليفا فشل في التسجيل خلال عدد كبير من المباريات (سجل في 6 من أصل 15 مواجهة في الليجا، وزار الشباك في مباراة واحدة بدوري الأبطال).
وواصلت: "يتفهم برشلونة أن ليفاندوفسكي يتأثر بدنيا بمرور الوقت، حيث إنه يبلغ 35 عاما، وبالتالي فإنه إصابته بالقليل من البطء، قد تؤثر بشكل كبير عليه كمهاجم بشكل عام".
وزادت: "يعتقد برشلونة أن ليفاندوفسكي ينبغي أن يغير طريقة لعبه، ويجب ألا يصبح مهووسا بفعل ما قام به إلا قبل عام أو عامين، بل يجب عليه التكيف مع واقعه الجديد".
وقالت: "يجب على روربرت أن يحافظ على كونه مهاجما وهدافا داخل منطقة الجزاء، ولا ينبغي أن يترك المنطقة كثيرا ويبتعد عنها للتراجع إلى خط الوسط".
وأشارت: "يتوقع برشلونة أن يتكيف روربرت ليفاندوفسكي على أسلوب اللعب الجديد ويعود للتألق لأنه لم يفقد غريزته في إنهاء الهجمات".

ملاعب

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