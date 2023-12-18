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النصر يتفق على وديتين في الصين

12/18/2023 9:18:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر الجهاز الفني للنصر، خوض مواجهتين وديتين، خلال جولة تحضيرية في الصين، كانون الثانى/يناير المقبل، تزامنًا مع فترة التوقف الدولية.
وذكرت صحيفة "الرياضية": "من المقرر مغادرة بعثة النصر إلى الصين 19 كانون الثانى/يناير المقبل، لخوض معسكر تحضيري لمدة 10 أيام لاستغلال فترة التوقف، وسيواجه شنجهاي (يوم 24) وتشجاينج (يوم 28)".
وخاض النصر خلال جولته الآسيوية في اليابان، حزيران/يونيو الماضي، مواجهتين من العيار الثقيل أمام باريس سان جيرمان (0-0) وإنتر ميلان (1-1).
ويخوض العالمي آخر مواجهة له قبل التوجه إلى الصين أمام التعاون في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي يوم 30 من الشهر الجاري.
ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وذلك بفارق 10 نقاط عن الهلال "المتصدر" الذي يسبقه بمباراة، بعد مرور 17 جولة على الدوري.
الأشغال تبعد فينجا
وفي سياق آخر، يحضر الثنائي جوردي دورانتي مساعد الرئيس التنفيذي للنصر وعبد الله التركي مدير الاحتراف وعمليات الإيرادات والاستراتيجية بالعالمي، مراسم قرعة دور الــ16 لدوري أبطال آسيا.
وذكرت صحيفة "الرياضية": "الإدارة كلَّفت جوردي والتركي بحضور مراسم القرعة نظرًا لانشغال الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي في شؤون النادي الذي فضَّل أن ينوب عنه دورانتي في الحفل".
وستقام القرعة يوم 28 من الشهر الجاري بمقر الاتحاد القاري في كوالالمبور، العاصمة الماليزية، علما بأن النصر تأهل بعد اعتلاء صدارة المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطةً (فاز في 4 مواجهات، وتعادل مرتين).

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