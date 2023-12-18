Monday, 18 December 2023 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العيش قرب حديقة يقلل خطر الإصابة بالخرف

12/18/2023 9:18:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة أن العيش في حي محاط بالأشجار يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما أن الذين لديهم حدائق أو يمكنهم الوصول إلى المساحات الخضراء أقل عرضة للإصابة بالخرف بـ 13%.
وتقول الدراسة التي أجريت على 420 ألف بريطاني متوسط أعمارهم 55 عاماً، إن انخفاض تلوث الهواء، سبب التأثير الإيجابي للمساحات الخضراء على الصحة.


وفحص الباحثون البيانات الصحية عن السكتات الدماغية، والخرف، والوفيات، طيلة 12 عاماً وقارنوها بالقرب من المساحات الخضراء، مسافة 300 متر. وخلال هذه الفترة، شخصت 8568 إصابة بالسكتة الدماغية، و5648 إصابة بالخرف.


وكان الذين يملكون أكبر مساحة خضراء أقل عرضة لخطر السكتة الدماغية بـ 8%، وللوفاة بـ 14%. كما انخفض خطر تطور السكتات الدماغية إلى الخرف، بـ 26% حسب ديلي ميل البريطانية.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN18122023000208011052ID1107618972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث