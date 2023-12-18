العيش قرب حديقة يقلل خطر الإصابة بالخرف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة أن العيش في حي محاط بالأشجار يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما أن الذين لديهم حدائق أو يمكنهم الوصول إلى المساحات الخضراء أقل عرضة للإصابة بالخرف بـ 13%.وتقول الدراسة التي أجريت على 420 ألف بريطاني متوسط أعمارهم 55 عاماً، إن انخفاض تلوث الهواء، سبب التأثير الإيجابي للمساحات الخضراء على الصحة.



وفحص الباحثون البيانات الصحية عن السكتات الدماغية، والخرف، والوفيات، طيلة 12 عاماً وقارنوها بالقرب من المساحات الخضراء، مسافة 300 متر. وخلال هذه الفترة، شخصت 8568 إصابة بالسكتة الدماغية، و5648 إصابة بالخرف.



وكان الذين يملكون أكبر مساحة خضراء أقل عرضة لخطر السكتة الدماغية بـ 8%، وللوفاة بـ 14%. كما انخفض خطر تطور السكتات الدماغية إلى الخرف، بـ 26% حسب ديلي ميل البريطانية.

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