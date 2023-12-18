الحوثيون: سنواصل منع السفن من التوجه لموانئ إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال العميد يحيى سريع الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، إنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بإسرائيل في البحر الأحمر.
وأضاف أنهم مستمرون في منع توجه السفن لموانئ إسرائيل عبر بحر العرب والبحر الأحمر، "حتى إدخال الغذاء والدواء لإخواننا في قطاع غزة".
ودعا سريع السفن التجارية المتجهة لموانئ العالم عدا إسرائيل لإبقاء جهاز التعارف مفتوحا.
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