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الحوثيون: سنواصل منع السفن من التوجه لموانئ إسرائيل

12/18/2023 9:18:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال العميد يحيى سريع الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، إنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بإسرائيل في البحر الأحمر.


وأضاف أنهم مستمرون في منع توجه السفن لموانئ إسرائيل عبر بحر العرب والبحر الأحمر، "حتى إدخال الغذاء والدواء لإخواننا في قطاع غزة".


ودعا سريع السفن التجارية المتجهة لموانئ العالم عدا إسرائيل لإبقاء جهاز التعارف مفتوحا.

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