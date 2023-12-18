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نتائج قرعة ملحق الدوري الأوروبي

12/18/2023 9:18:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسفرت قرعة ملحق مسابقة الدوري الأوروبي، التي جرى سحبها اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، عن مباريات مثيرة أبرزها مواجهة فينورد الهولندي وروما الإيطالي.
تأهلت ثمانية أندية، التي احتلت المراكز الأولى في مرحلة المجموعات، مباشرة إلى دور الـ16 لمسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم، وهي: الثلاثي الإنجليزي: وست هام، وبرايتون وليفربول، إضافة إلى غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، أتالانتا الإيطالي، فياريال الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، وسلافيا براج التشيكي.
بينما تجمع مرحلة ملحق الدوري الأوروبي ثمانية فرق احتلت مركز الوصافة خلال مرحلة المجموعات بالمسابقة، و8 فرق احتلت المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، وتجري بنظام الذهاب والإياب.
ويخوض منافسات الملحق من الدوري الأوروبي، كل من:
تولوز، رين، مارسيليا، فرايبورج، سبارتا براج التشيكي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، روما، وكاراباغ الأذربيجاني.
أما فرق المركز الثالث بدوري الأبطال، فهي:
فينورد الهولندي، يونج بويز السويسري، جالطة سراي التركي، لانس الفرنسي، وبراغا وبنفيكا البرتغاليين، وميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني.
وتقضي القرعة بخوض فرق وصافة الدوري الأوروبي جولة الإياب على ملاعبها، كما أن القرعة تمنع مواجهة الفرق التي تنتمي لنفس الدولة.
وأسفرت قرعة الملحق عن النتائج التالية

فينورد (هولندا) – روما (إيطاليا)
ميلان (إيطاليا) – رين (فرنسا)
لانس (فرنسا) – فرايبورغ (ألمانيا)
يونغ بويز (سويسرا) - سبورتنغ لشبونة (البرتغال)
بنفيكا (البرتغال) – تولوز (فرنسا)
سبورتنغ براغا (البرتغال) – كاراباج (أذربيجان)
غلطة سراي (تركيا) - سبارتا براغ (التشيك)
شاختيور (أوكرانيا) - مارسيليا (فرنسا).
وتقام مباريات جولة الذهاب لدور الملحق الدوري الأوروبي يوم 15 فبراير المقبل، على أن تقام مواجهات جولة الإياب يوم 22 من نفس الشهر.

ملاعب

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