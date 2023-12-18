صحة غزة: 5 آلاف جريح بحاجة ماسة للعلاج في الخارج

صحة غزة: 5 آلاف جريح بحاجة ماسة للعلاج في الخارج
التاريخ
12/18/2023 9:18:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الجهات المعنية بتوفير الأدوية والوقود لتشغيل المستشفيات، وعمل آلية لنقل الجرحى خارج قطاع غزة.
وقال القدرة "نحن في حاجة ماسة لإجلاء 5 آلاف جريح"، مشددا على أن الوضع الصحي والإنساني بمراكز الإيواء كارثي بسبب انتشار الأمراض وعدم توفر الرعاية الصحية.
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