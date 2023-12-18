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صحة غزة: 5 آلاف جريح بحاجة ماسة للعلاج في الخارج

12/18/2023 9:18:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الجهات المعنية بتوفير الأدوية والوقود لتشغيل المستشفيات، وعمل آلية لنقل الجرحى خارج قطاع غزة.


وقال القدرة "نحن في حاجة ماسة لإجلاء 5 آلاف جريح"، مشددا على أن الوضع الصحي والإنساني بمراكز الإيواء كارثي بسبب انتشار الأمراض وعدم توفر الرعاية الصحية.

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