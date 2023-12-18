Monday, 18 December 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سبب استبدال بيلينغهام أمام فياريال

12/18/2023 9:18:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بأنه قام باستبدال الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 78 من المباراة التي فاز بها "الملكي" على فياريال 4-1، تجنباً لحدوث مشكلات.
قام أنشيلوتي باستبدال بيلينغهام بسبب الآلام التي يعاني منها نتيجة تعرضه خلع في الكتف في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وليس بسبب خوفه من حصوله على البطاقة الصفراء الثانية لاحتجاجه على الحكم.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: "كان بيلينغهام بطل المباراة، ولعب بشكل جيد للغاية وكان يقاتل دائماً".
وأضاف: "أخرجته من الملعب لتجنب حدوث مشكلات، كان بيلينغهام يعاني من مشكلة في الكتف، وكلما أستطيع سأقوم باستبداله".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN18122023000208011052ID1107618967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث