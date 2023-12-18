بوتين يتقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية بغرض ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المرتقبة مارس 2024.
وكان بوتين قد أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، من خلال حديثه مع المشاركين المكرمين في حفل تكريم أبطال روسيا بميداليات "النجمة الذهبية".
وستعقد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس من العام المقبل 2024.
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