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بوتين يتقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية

12/18/2023 9:18:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية بغرض ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المرتقبة مارس 2024.

وكان بوتين قد أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، من خلال حديثه مع المشاركين المكرمين في حفل تكريم أبطال روسيا بميداليات "النجمة الذهبية".
وستعقد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس من العام المقبل 2024.

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