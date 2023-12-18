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تحذير هام من إعلانات جوائز وقود مجانية للمواطنين

12/18/2023 9:18:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) من إعلانات مزيفة تتداول عبر الإنترنت تعد بجوائز وقسائم وقود مجانية باسم الشركة .
وأكدت جوبترول أنها لا تقدم أي عروض أو جوائز إلا من خلال قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر خدمة الواتس اب وخدمة العملاء على الرقم المعتمد 065800700.
أشارت الشركة أيضًا إلى أن العلامة التجارية الوحيدة لخدمة توصيل الديزل للمنازل والمؤسسات والمصانع من جوبترول هي "جوبترول".
ونبهت الشركة المستهلكين إلى ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو جوائز قبل الاستجابة لها، مشيرة إلى أنها لا تتحمل مسؤولية أي عروض مزيفة.
ودعت إلى اعتماد المصادر الرسمية للتحقق من العروض والإعلانات هي:
- الرقم المعتمد: 065800700
- صفحة الفيسبوك: @jppmcompany
- الانستغرام: @JoPetrol
وتؤكد جوبترول على التزامها بتوفير معلومات دقيقة وآمنة لعملائها وتحث الجمهور على اليقظة والحذر من الإعلانات المضللة.




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