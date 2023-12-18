السيسي رئيساً لمصر بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى 2030

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك حصوله على 39 مليونا و 702504صوتا من بين 67مليونا و32438 ناخبا مسجلا في كشوف الناخبين أي بنسبة 89.6 ٪.
وجاء في المركز الثاني المرشح حازم عمر والذي فاز بمليون و 986352 صوتا، وفي المركز الثالث السيد فريد زهران والذي فاز بمليون و 776952 صوتا.
وصفت اللجنة هذه الانتخابات بأنها الاستحقاق الرئاسي الأهم في تاريخ مصر، وقالت إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 كان قياسيا مقارنة بكافة الانتخابات التي شهدتها مصر حيث شارك في التصويت 44 مليونا و777668 صوتا، ناخبا بنسبة 66.8 ٪، وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 44288361 صوتا بنسبة 98.9٪، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1٪.
وبموجب هذا الإعلان فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة حكم جديدة تستمر 6 سنوات أي حتى عام 2030.
وتنافس فى الانتخابات الرئاسية
أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي
عبدالفتاح السيسي
، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي ، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد ، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وكانت
الانتخابات انطلقت فى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وفى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر،
وجرت
الانتخابات داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية، فى 9376 مركزًا انتخابيًّا منها مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية، وتحت إشراف 15 ألف قاض من مختلف الجهات القضائية داخل البلاد.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، فى شأن كافة المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
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