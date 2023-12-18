Monday, 18 December 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السيسي رئيساً لمصر بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى 2030

12/18/2023 9:15:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك حصوله على 39 مليونا و 702504صوتا من بين 67مليونا و32438 ناخبا مسجلا في كشوف الناخبين أي بنسبة 89.6 ٪.
وجاء في المركز الثاني المرشح حازم عمر والذي فاز بمليون و 986352 صوتا، وفي المركز الثالث السيد فريد زهران والذي فاز بمليون و 776952 صوتا.
وصفت اللجنة هذه الانتخابات بأنها الاستحقاق الرئاسي الأهم في تاريخ مصر، وقالت إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 كان قياسيا مقارنة بكافة الانتخابات التي شهدتها مصر حيث شارك في التصويت 44 مليونا و777668 صوتا، ناخبا بنسبة 66.8 ٪، وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 44288361 صوتا بنسبة 98.9٪، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1٪.
وبموجب هذا الإعلان فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة حكم جديدة تستمر 6 سنوات أي حتى عام 2030.
وتنافس فى الانتخابات الرئاسية
أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي
عبدالفتاح السيسي
، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي ، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد ، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وكانت
الانتخابات انطلقت فى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وفى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر،
وجرت
الانتخابات داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية، فى 9376 مركزًا انتخابيًّا منها مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية، وتحت إشراف 15 ألف قاض من مختلف الجهات القضائية داخل البلاد.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، فى شأن كافة المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

MENAFN18122023000055011008ID1107618917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث