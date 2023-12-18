سمو أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية الأربعاء المقبل

سمو أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية الأربعاء المقبل
التاريخ
12/18/2023 9:15:40 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وجه رئيس مجلس الأمة بالكويت أحمد السعدون الدعوة لعقد جلسة خاصة علنية الأربعاء المقبل، لأداء سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لليمين الدستورية.
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