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سمو أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية الأربعاء المقبل

12/18/2023 9:15:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وجه رئيس مجلس الأمة بالكويت أحمد السعدون الدعوة لعقد جلسة خاصة علنية الأربعاء المقبل، لأداء سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لليمين الدستورية.

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