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رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس مجلس الشورى القطري باليوم الوطني

12/18/2023 9:15:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.
وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر، وما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
وأكد حرص مجلس النواب على مواصلة تعميق العلاقات البرلمانية الثنائية، لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات، بما يلبي ويحقق الطموحات والتطلعات المشتركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب القطري الشقيق بالخير والنماء، والمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

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