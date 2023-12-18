رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس مجلس الشورى القطري باليوم الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.
وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر، وما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
وأكد حرص مجلس النواب على مواصلة تعميق العلاقات البرلمانية الثنائية، لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات، بما يلبي ويحقق الطموحات والتطلعات المشتركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب القطري الشقيق بالخير والنماء، والمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
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