رئيس مجلس الشورى يهنئ دولة قطر بالذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة إلى حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني القطري.
وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالأواصر الأخوية، والعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بدولة قطر الشقيقة، والحرص الذي يوليه البلدان الشقيقان على تعميق مسارات التعاون والتنسيق المثمرة في شتى المجالات التنموية، التي تعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأشاد بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية وحضارية مشهودة، وما وصلت إليه من مكانة دولية مرموقة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه.
وأكد الاهتمام الكبير والحرص المستمر على تعزيز العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، من أجل استمرار النهوض بالعمل البرلماني والتشريعي في البلدين الشقيقين، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على دولة قطر الشقيقة بمزيدٍ من الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وعلى الشعب القطري الشقيق بوافر الخير والرخاء، ودوام الرفعة والنماء.
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