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رئيس مجلس الشورى يهنئ دولة قطر بالذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني

12/18/2023 9:15:38 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة إلى حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني القطري.
وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالأواصر الأخوية، والعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بدولة قطر الشقيقة، والحرص الذي يوليه البلدان الشقيقان على تعميق مسارات التعاون والتنسيق المثمرة في شتى المجالات التنموية، التي تعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأشاد بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية وحضارية مشهودة، وما وصلت إليه من مكانة دولية مرموقة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه.
وأكد الاهتمام الكبير والحرص المستمر على تعزيز العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، من أجل استمرار النهوض بالعمل البرلماني والتشريعي في البلدين الشقيقين، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على دولة قطر الشقيقة بمزيدٍ من الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وعلى الشعب القطري الشقيق بوافر الخير والرخاء، ودوام الرفعة والنماء.

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