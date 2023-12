Gamelight يفوز بلقب 'أفضل أداة ذكاء اصطناعي' في جوائز دوت-كوم

Gamelight تفوز بجائزة أفضل أداة ذكاء اصطناعي

HAMBURG, GERMANY, December 18, 2023 /EINPresswire / -- برزت Gamelight كقوة دافعة في مجال الذكاء الاصطناعي المتنامي، حيث أصبحت بسرعة من أكبر منصات جذب مستخدمين للتسويق المجاني المكافئ للألعاب المحمولة على مستوى العالم.

تعرف على Gamelight، وهي منصة تسويق محمول متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، حيث تتخذ من ألمانيا مقراً لها. تربط هذه المنصة المبتكرة التي تعتمد على بيانات اللاعبين ومطوري الألعاب من خلال منصات توصيات الألعاب التي تنشرها ذاتياً.

في عامها الأول بالفعل، تم تسمية المنصة "أفضل أداة ذكاء اصطناعي" في جوائز dotComm. مسابقة دولية تحتفل بالإنجازات البارزة في مجال الإبداع على الويب والاتصالات الرقمية. يصنف مؤشر AppsFlyer الجديد المنصة أيضًا في المرتبة الثالثة في بعض مؤشرات الطاقة والحجم بعد عملاقي Google و Meta.

في عالم التسويق المحمول العالمي السريع الخطى، برزت Gamelight كقوة مهيمنة. ومواكبة لجميع التطورات الجديدة، ويكمن السر في استخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. اذ يحلل الخوارزمية مجموعة كبيرة من البيانات مع الأخذ في الاعتبار التركيبة السكانية للاعبين وسجلات الألعاب السابقة ومدى التفاعل.

يسمح هذا الفهم الشامل لـ Gamelight بتقديم توصيات مخصصة للغاية تتجاوب حقًا مع اللاعبين الأفراد، مما يؤدي إلى قاعدة مستخدمين مخلصين وإمكانيات نقدية عالية لناشري الألعاب.

تقول غوناي علييفا، (شريك مؤسس في Gamelight): إن "إتأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع التسويق المحمول لا يمكن إنكاره، ونحن نفخر جدًا بقيادة هذا التغير التحويلي. يعترف التقدير الذي تلقيناه من جوائز dotComm بابتكار منصتنا، ويؤجج دفعنا لتعزيز حدود ما يمكن تحقيقه في التسويق المحمول."

ميزة الذكاء الاصطناعي في السوق التنافسي

تمكنت منصة Gamelight من قيادة حملة مثيرة للإعجاب في سوق تطبيقات الهاتف المحمول التنافسي للغاية، حيث تمنح سوق تطبيقات الهاتف المحمول ميزة تنافسية في دراسة حالة مشتركة مع GOAT Games.

كان الهدف هو تعزيز ظهور عنوان RPG الخاص بهم "Bloodline: Heroes of Lithas" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. في اليوم السابع من الحملة، تلقى الناشر 43٪ ROAS (العائد على الإنفاق الإعلاني). بحلول اليوم الثلاثين ، تضاعف هذا الرقم إلى 86٪. باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Gamelight جنبًا إلى جنب مع الاستهداف المفتوح ، تم تجاوز هدف D30 ROAS بنسبة 162٪.بالإضافة إلى ذلك ، تمكنت Gamelight من تحقيق زيادة بنسبة 410٪ في D30 ARPU مقارنةً بما يحققه الشريك عادةً من خلال منصات الإعلانات الأخرى.

يقول ألكسندر تشيرباك ، رئيس نمو المستخدمين في (GOAT Games): "اعتدنا على تشغيل حملات UA التي تستغرق X أسابيع أو حتى شهور لتعلم وحرق الأموال. باستخدام الخوارزميات الذكية التي توفرها Gamelight ، يمكننا الحصول على نتائج منذ اليوم الأول. تساعد لوحة القيادة البسيطة في توفير الكثير من الوقت في إدارة الحملات والتوسع في أي وقت من الأوقات."

هذه الأرقام لا تكذب، وهي السبب في فوز Gamelight بالفئة التنافسية "أفضل منصة تسويق محمول" متفوقة على المنافسين مثل AppsFlyer و Liftoff و PLAYSTUDIOS و AdTheorent و Adjust. هذا الاعتراف هو شهادة على التأثير الاستثنائي لـ Gamelight على مشهد تقنية التسويق المحمول ، وذلك بفضل الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي.

