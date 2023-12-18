Gamelight يفوز بلقب 'أفضل أداة ذكاء اصطناعي' في جوائز دوت-كوم

Gamelight تفوز بجائزة أفضل أداة ذكاء اصطناعي

HAMBURG, GERMANY, December 18, 2023 /EINPresswire / -- برزت Gamelight كقوة دافعة في مجال الذكاء الاصطناعي المتنامي، حيث أصبحت بسرعة من أكبر منصات جذب مستخدمين للتسويق المجاني المكافئ للألعاب المحمولة على مستوى العالم.

تعرف على Gamelight، وهي منصة تسويق محمول متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، حيث تتخذ من ألمانيا مقراً لها. تربط هذه المنصة المبتكرة التي تعتمد على بيانات اللاعبين ومطوري الألعاب من خلال منصات توصيات الألعاب التي تنشرها ذاتياً.

في عامها الأول بالفعل، تم تسمية المنصة "أفضل أداة ذكاء اصطناعي" في جوائز dotComm. مسابقة دولية تحتفل بالإنجازات البارزة في مجال الإبداع على الويب والاتصالات الرقمية. يصنف مؤشر AppsFlyer الجديد المنصة أيضًا في المرتبة الثالثة في بعض مؤشرات الطاقة والحجم بعد عملاقي Google و Meta.

في عالم التسويق المحمول العالمي السريع الخطى، برزت Gamelight كقوة مهيمنة. ومواكبة لجميع التطورات الجديدة، ويكمن السر في استخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. اذ يحلل الخوارزمية مجموعة كبيرة من البيانات مع الأخذ في الاعتبار التركيبة السكانية للاعبين وسجلات الألعاب السابقة ومدى التفاعل.

يسمح هذا الفهم الشامل لـ Gamelight بتقديم توصيات مخصصة للغاية تتجاوب حقًا مع اللاعبين الأفراد، مما يؤدي إلى قاعدة مستخدمين مخلصين وإمكانيات نقدية عالية لناشري الألعاب.

تقول غوناي علييفا، (شريك مؤسس في Gamelight): إن "إتأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع التسويق المحمول لا يمكن إنكاره، ونحن نفخر جدًا بقيادة هذا التغير التحويلي. يعترف التقدير الذي تلقيناه من جوائز dotComm بابتكار منصتنا، ويؤجج دفعنا لتعزيز حدود ما يمكن تحقيقه في التسويق المحمول."

ميزة الذكاء الاصطناعي في السوق التنافسي

تمكنت منصة Gamelight من قيادة حملة مثيرة للإعجاب في سوق تطبيقات الهاتف المحمول التنافسي للغاية، حيث تمنح سوق تطبيقات الهاتف المحمول ميزة تنافسية في دراسة حالة مشتركة مع GOAT Games.

كان الهدف هو تعزيز ظهور عنوان RPG الخاص بهم "Bloodline: Heroes of Lithas" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. في اليوم السابع من الحملة، تلقى الناشر 43٪ ROAS (العائد على الإنفاق الإعلاني). بحلول اليوم الثلاثين ، تضاعف هذا الرقم إلى 86٪. باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Gamelight جنبًا إلى جنب مع الاستهداف المفتوح ، تم تجاوز هدف D30 ROAS بنسبة 162٪.بالإضافة إلى ذلك ، تمكنت Gamelight من تحقيق زيادة بنسبة 410٪ في D30 ARPU مقارنةً بما يحققه الشريك عادةً من خلال منصات الإعلانات الأخرى.

يقول ألكسندر تشيرباك ، رئيس نمو المستخدمين في (GOAT Games): "اعتدنا على تشغيل حملات UA التي تستغرق X أسابيع أو حتى شهور لتعلم وحرق الأموال. باستخدام الخوارزميات الذكية التي توفرها Gamelight ، يمكننا الحصول على نتائج منذ اليوم الأول. تساعد لوحة القيادة البسيطة في توفير الكثير من الوقت في إدارة الحملات والتوسع في أي وقت من الأوقات."

هذه الأرقام لا تكذب، وهي السبب في فوز Gamelight بالفئة التنافسية "أفضل منصة تسويق محمول" متفوقة على المنافسين مثل AppsFlyer و Liftoff و PLAYSTUDIOS و AdTheorent و Adjust. هذا الاعتراف هو شهادة على التأثير الاستثنائي لـ Gamelight على مشهد تقنية التسويق المحمول ، وذلك بفضل الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي.

Sasha Danilova

Gamelight GmbH

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