وزير شؤون الدفاع يستقبل وزير الدفاع بالولايات المتحدة

وزير شؤون الدفاع يستقبل وزير الدفاع بالولايات المتحدة
التاريخ
12/18/2023 8:19:13 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، لويد أوستن وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى وصوله إلى مملكة البحرين، مساء أمس الأحد .
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