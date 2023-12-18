جلالة الملك المعظم يهنئ أمير دولة قطر باليوم الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

وقد أعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لأخيه أمير دولة قطر بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا جلالته بما تشهده دولة قطر من إنجازات حضارية وتنموية شاملة عززت دورها البارز، ورسخت مكانتها وسط المجتمع الدولي، متمنيًا جلالته لدولة قطر وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة.

كما أعرب جلالته عن بالغ اعتزازه وتقديره بأواصر عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يجمعهما من علاقات ثنائية متميزة وصلات وثيقة، مؤكدًا حرص جلالته الدائم على أهمية تعزيز وتطوير هذه العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين، ومواصلة تنمية

أوجه

مسارات العمل والتنسيق المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل، بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين ويخدم مصالحهما وأهدافهما المشتركة.