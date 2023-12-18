سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ أمير دولة قطر باليوم الوطني‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لأخيه أمير دولة قطر بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا سموه بما تشهده دولة قطر من إنجازات حضارية وتنموية شاملة عززت دورها البارز ورسخت مكانتها وسط المجتمع الدولي، متمنيًا سموه لدولة قطر وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من النماء والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

كما أعرب سموه عن بالغ الاعتزاز والتقدير بأواصر عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يجمعهما من علاقات ثنائية متميّزة، مؤكدًا سموه الحرص على مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين ومواصلة الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو آفاقٍ أرحب وأشمل، بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين ويخدم مصالحهما وأهدافهما المشتركة.



كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وأخيه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.