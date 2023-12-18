سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ أمير دولة قطر باليوم الوطني‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.
وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لأخيه أمير دولة قطر بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا سموه بما تشهده دولة قطر من إنجازات حضارية وتنموية شاملة عززت دورها البارز ورسخت مكانتها وسط المجتمع الدولي، متمنيًا سموه لدولة قطر وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من النماء والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.
كما أعرب سموه عن بالغ الاعتزاز والتقدير بأواصر عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يجمعهما من علاقات ثنائية متميّزة، مؤكدًا سموه الحرص على مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين ومواصلة الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو آفاقٍ أرحب وأشمل، بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين ويخدم مصالحهما وأهدافهما المشتركة.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وأخيه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
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