الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 640 جنديا خلال يوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسارة ما يزيد عن 640 جنديا أوكرانيا على كل الجبهات.
جاء ذلك في تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الاثنين 18 ديسمبر، حيث تابع التقرير أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد 10 هجمات أوكرانية في اتجاه كوبيانسك، ووصلت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 60 شخصا، ودبابتين من طراز "ليوبارد"، وثلاث مدرعات.
وفي اتجاه كراسنوليمان صدت القوات المسلحة الروسية هجوما جنوب شرق كوزمينو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديا، وثلاث مدرعات.
وفي اتجاه دونيتسك، صدت القوات المسلحة الروسية 9 هجمات أوكرانية، وبلغت الخسائر الأوكرانية 190 جنديا، و5 مدرعات، بما في ذلك مدرعة من طراز "برادلي".
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، صدت القوات المسلحة الروسية 4 هجمات في منطقة نوفوميخايلوفكا وبلغت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 90 جنديا.
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