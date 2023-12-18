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الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 640 جنديا خلال يوم

12/18/2023 8:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسارة ما يزيد عن 640 جنديا أوكرانيا على كل الجبهات.
جاء ذلك في تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الاثنين 18 ديسمبر، حيث تابع التقرير أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد 10 هجمات أوكرانية في اتجاه كوبيانسك، ووصلت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 60 شخصا، ودبابتين من طراز "ليوبارد"، وثلاث مدرعات.

وفي اتجاه كراسنوليمان صدت القوات المسلحة الروسية هجوما جنوب شرق كوزمينو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديا، وثلاث مدرعات.
وفي اتجاه دونيتسك، صدت القوات المسلحة الروسية 9 هجمات أوكرانية، وبلغت الخسائر الأوكرانية 190 جنديا، و5 مدرعات، بما في ذلك مدرعة من طراز "برادلي".
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، صدت القوات المسلحة الروسية 4 هجمات في منطقة نوفوميخايلوفكا وبلغت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 90 جنديا.

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