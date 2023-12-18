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مدرب ليفربول يكشف أسباب تعثر فريقه أمام مانشستر يونايتد

12/18/2023 8:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، استياءه من تضييع لاعبيه للفرص السانحة خلال مواجهة مانشستر يونايتد الأحد في قمة المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليتنازل ليفربول (38 نقطة) عن صدارة الدوري الإنجليزي لمصلحة أرسنال (39 نقطة) الفائز على برايتون بهدفين دون رد.
وعقب المباراة، قال كلوب للصحفيين: "كان من المفروض أن نسجل وكانت هناك فرص لم ننجح في استغلالها، عابنا التسرع في العديد من الأحيان والجميع رأى أننا كنا نرغب في الانتصار".
وأضاف "دافعوا (لاعبو مانشستر يونايتد) بشكل أفضل، وعندما يدافع فريق ما بهذه الطريقة فمن الصعب التسجيل".
وأكمل المدرب الألماني "لو سجلنا لتغيرت مجريات المباراة، ولكن بما أننا لم نسجل بقيت الأمور كما هي ولم يتغير أي شيء".
وتنتظر ليفربول مباراة قوية أخرى السبت المقبل عندما يستضيف المتصدر أرسنال في قمة المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

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