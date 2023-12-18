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بمشاركة ثلاثي عربي.. فيفا يستحدث مسابقة قارية جديدة للأندية

12/18/2023 8:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأحد، بطولة جديدة للأندية أبطال القارات، لتحل محل كأس العالم للأندية بنظامها الحالي.
وعقد مجلس "الفيفا" اجتماعا في جدة السعودية، اليوم الاثنين، لحسم مواعيد كأس العالم للأندية 2025، وهي أول نسخة تقام بالشكل الجديد، بمشاركة 32 فريقا.
وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي، إن فيفا قرر إقامة مونديال الأندية 2025، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعوضا عن البطولة بنظامها الحالي، استحدث "فيفا" مسابقة سنوية جديدة تجمع الأندية أبطال القارات، على أن تقام النسخة الأولى منها في 2024، علما بأن أبطال القارات سيخوضون تصفيات، ليواجه الفائز بطل أوروبا في المباراة النهائية (على ملعب محايد).
وستقام بطولة الأندية أبطال القارات سنويا، لكنها لن تجري في أعوام البطولة الموسعة التي تضم 32 فريقا (مونديال الأندية).
حتى الآن، ضمنت 3 أندية عربية مشاركتها في النسخة الأولى من مونديال الأندية بشكله الجديد، وهي: الأهلي المصري، والوداد المغربي من إفريقيا، والهلال السعودي من آسيا.
إذ تأهلت الفرق التالية إلى كأس العالم للأندية 2025:
"تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبورتو وبنفيكا (أوروبا)، إلى جانب الأهلي المصري والوداد المغربي (إفريقيا) والهلال السعودي وأوراوا الياباني (آسيا) وبالميراس وفلامنغو وفلومينينسي (أمريكا الجنوبية)، ومونتيري وسياتل ساوندرز وكلوب ليون (أمريكا الشمالية) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا)".

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