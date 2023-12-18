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من جديد.. اللجنة الأولمبية الدولية تعلق على عودة الروس للمشاركة بالأولمبياد

12/18/2023 8:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدر تعليق من مسؤول في اللجنة الأولمبية الدولية، مرة أخرى عن قبول الروس في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ووصف نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خوان أنطونيو سامارانش قبول الروس بأنه توازن مؤلم ولكنه عادل.
وعلق: "يبقى أن نرى كم منهم سيتأهل وكيف سينتهي كل شيء".
وأضاف: "لقد تمكنا في عالم شديد الاستقطاب من الالتزام بالميثاق الأولمبي، لكن يجب علينا أن ندرك أننا نعيش في عالم حقيقي ومعقد للغاية".
في 8 ديسمبر، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس. وسيكون الرياضيون الروس والبيلاروس قادرين على المشاركة في البطولة كرياضيين محايدين فرديين.
ويتأهل حاليا 6 روس وخمسة بيلاروس للألعاب الأولمبية المقررة في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس من العام القادم.
وفي الوقت نفسه، لن يتمكن الرياضيون الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس من الوصول إلى باريس.
كما سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة أيضا.

ملاعب

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