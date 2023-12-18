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مودريتش يعتلي عرش أوروبا برقم استثنائي

12/18/2023 8:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، رقمًا مميزًا خلال الانتصار على فياريال بنتيجة (4-1)، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا.
وسجل مودريتش الهدف الرابع لريال مدريد، وصنع الهدف الأول لزميله جود بيلينجهام.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مودريتش سجل هدفا وصنع آخر في مباراة واحدة بالدوري الإسباني للمرة الخامسة خلال 341 مباراة.
كما أنه صبح أكبر لاعب يسجل ويصنع هدفا في نفس المباراة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم بعمر (38 عاما و99 يوما).
بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق نقطة عن الوصيف جيرونا الذي سيخوض غدًا الإثنين مباراة ضد ديبورتيفو ألافيس.
أما فياريال فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

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