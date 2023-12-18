النصر يفاوض حمد الله بشأن قضية التسجيلات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحركت إدارة نادي النصر السعودي لإغلاق "قضية التسجيلات" مع نجم الفريق السابق، مهاجم الاتحاد حاليا، عبد الرزاق حمد الله.



وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، الأحد، أن محامي المغربي عبد الرزاق حمد الله، وإدارة شركة نادي النصر، تواصلا لتسوية القضية الشهيرة، وإغلاقها نهائيا قبل صدور قرارات محكمة "كاس".

وكانت إدارة النصر قد فسخت عقد حمد الله من طرف واحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ورد اللاعب بشكوى للفيفا وكاس حسمت بأحقيته في الحصول على 3.3 مليون يورو، تمثل رواتبه المتأخرة لدى "العالمي".

وفي مارس/آذار من العام الماضي كشفت إدارة النصر أنها تقدمت بشكوى محلية مرفق بها تسجيلات منسوبة لحمد الله وحامد البلوي المدير التفيذي لفريق اتحاد جدة، زعم "العالمي" أنها تتعلق بتحريض للاعب على الانتقال للعميد، خلال سريان عقده مع النصر.

وبناء على تلك التسجيلات، قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم في أغسطس/آب 2022، إيقاف حمد الله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال.

كما أوقفت حامد البلوي 6 أشهر، مع غرامه 300 ألف ريال، وكذلك أوقفت مشعل السعيد، مدير فريق الاتحاد 3 أشهر، وحرمت نادي الاتحاد من فترة قيد واحدة، مع تغريمه 500 ألف ريال.

وفي مايو/ أيار الماضي تقدم النصر باستئناف لدى "كاس" من أجل ضم تلك التسجيلات لملف القضية.

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