الزمالك ينهي أزمته مع وادي دجلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مصدر داخل أروقة الزمالك، عن انتهاء أزمة وادي دجلة، بشأن حق الرعاية الخاص بالسنغالي إبراهيما نداي نجم القلعة البيضاء.
وكان وادي دجلة قد حصل على حكم ضد الزمالك بسبب عدم سداد مبلغ 7 آلاف يورو، حق رعاية إبراهيما نداي صاحب الـ25 عامًا.
وقال المصدر في تصريحات خاصة: "مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، أنهى أزمة نداي ودفع 7 آلاف يورو".
وأضاف: "مجلس الزمالك يسعى لحل أزمة القيد، حيث يتم مناقشة ملف المديونات والمستحقات المتأخرة".
ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك على ساجرادا بهدف دون رد في الجولة الماضية، على ملعب السلام في القاهرة.
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