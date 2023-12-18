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الزمالك ينهي أزمته مع وادي دجلة

12/18/2023 8:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مصدر داخل أروقة الزمالك، عن انتهاء أزمة وادي دجلة، بشأن حق الرعاية الخاص بالسنغالي إبراهيما نداي نجم القلعة البيضاء.

وكان وادي دجلة قد حصل على حكم ضد الزمالك بسبب عدم سداد مبلغ 7 آلاف يورو، حق رعاية إبراهيما نداي صاحب الـ25 عامًا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، أنهى أزمة نداي ودفع 7 آلاف يورو".

وأضاف: "مجلس الزمالك يسعى لحل أزمة القيد، حيث يتم مناقشة ملف المديونات والمستحقات المتأخرة".

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك على ساجرادا بهدف دون رد في الجولة الماضية، على ملعب السلام في القاهرة.

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