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الديربي يشعل الشرارة.. ماذا حدث بين جيسوس والفرج؟

12/18/2023 8:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل الإعلام السعودية، أسباب أزمة البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال مع قائد فريقه سلمان الفرج، والتي على إثرها أصدر ضده عقوبة انضباطية.
ووفقا لبرنامج "برا 18" عبر قناة SSC NEWS، فإن بداية أزمة سلمان الفرج مع المدرب جيسوس كانت في مباراة ديربي الرياض أمام النصر التي شارك فيها القائد بالدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، علمًا بأنها انتهت لمصلحة الزعيم (3-0)
وأضاف: "عقب المباراة تحدث الفرج مع جيسوس بأنه لا يرغب في المشاركة خلال آخر الدقائق إلا في حال أن يكون الفريق بحاجة لتواجده".
وتابع: "بعدها شارك سلمان الفرج أساسيا في مباراتين بالبطولة الآسيوية وأمام الطائي بالدوري، ثم غاب اللاعب في مباراة التعاون بكأس الملك وتواجد على دكة البدلاء، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة طلب جيسوس من سلمان المشاركة وكانت المباراة منتهية لصالح الهلال".
وأكمل: "الفرج أخبر المترجم بالاعتذار لجيسوس عن عدم المشاركة نظرًا لأنه لن يكون له دور مثلما حدث في مباراة النصر".
وواصل: "أيضا عبدالإله المالكي طلب منه جيسوس المشاركة في الوقت بدل الضائع لمباراة التعاون، وقدم اللاعب اعتذاره أيضًا".
وأشار: "جيسوس أصدر قراره بعقوبتين تجاه اللاعبين، ولذلك عندما تم سؤال المدرب عقب مواجهة الوحدة عن سلمان الفرج أجاب مباشرة، ولم يتطرق للمالكي لأنه لم يتم السؤال عنه".

ملاعب

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