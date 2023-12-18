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الضحية الثالثة.. الرباط الصليبي يضرب ألابا

12/18/2023 8:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر ريال مدريد، بيانا رسميا حول الإصابة التي تعرض لها مدافع الفريق النمساوي ديفيد ألابا، خلال الانتصار على ضيفه فياريال بنتيجة (4-1)، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا.
وقال الريال في بيانه: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ديفيد ألابا، تبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة".
وشهدت الدقيقة (33) تعرض ألابا، لإصابة قوية في الركبة جعلته غير قادر على استكمال المباراة؛، حيث طالب الجهاز الطبي بضرورة استبداله.
بناء على ذلك، قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الدفع بناتشو فيرنانديز مكان ألابا، خلال المباراة التي استطاع فيها ريال مدريد العودة لصدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق قطة عن الوصيف جيرونا الذي سيخوض غدا مباراة ضد ديبورتيفو ألافيس.
يذكر أن ألابا ثالث لاعب في ريال مدريد يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي هذا الموسم بعد الحارس تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو.

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