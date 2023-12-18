غارتان إسرائيليتان على محيط عيتا الشعب اللبنانية

هذا و تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان.واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدتي عيترون، والناقورة، تزامنا مع تحليق طيران الاستطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى نهر الليطاني.

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