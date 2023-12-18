غارتان إسرائيليتان على محيط عيتا الشعب اللبنانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شنت إسرائيل غارتين على محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
هذا و تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان.
واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدتي عيترون، والناقورة، تزامنا مع تحليق طيران الاستطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى نهر الليطاني.
MENAFN18122023000208011052ID1107618022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.