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4 رسائل.. نيمار يصرخ من قلب أزمته

12/18/2023 8:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع نيمار جونيور نجم الهلال السعودي راية التحدي في ظل تعافيه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
نشر نيمار عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو وهو ينفذ جزءًا من برنامجه التأهيلي.
وكتب اللاعب البرازيلي "بدون ألم لا يوجد علاج، وبدون السقوط لا مجال للنهوض، وبدون صعوبات لن توجد إرادة الفوز، أنا مستمر في القتال".
وكان نيمار (31 عاما) تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
وانتقل النجم البرازيلي مطلع الموسم الجاري إلى الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو.
ووقع نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق عقدا مدته موسمين وسجل هدفا واحدا بقميص الهلال في شباك ناسجي الإيراني في دوري أبطال آسيا.

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