4 رسائل.. نيمار يصرخ من قلب أزمته

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع نيمار جونيور نجم الهلال السعودي راية التحدي في ظل تعافيه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
نشر نيمار عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو وهو ينفذ جزءًا من برنامجه التأهيلي.
وكتب اللاعب البرازيلي "بدون ألم لا يوجد علاج، وبدون السقوط لا مجال للنهوض، وبدون صعوبات لن توجد إرادة الفوز، أنا مستمر في القتال".
وكان نيمار (31 عاما) تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
وانتقل النجم البرازيلي مطلع الموسم الجاري إلى الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو.
ووقع نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق عقدا مدته موسمين وسجل هدفا واحدا بقميص الهلال في شباك ناسجي الإيراني في دوري أبطال آسيا.
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