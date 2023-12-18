الثقافة النيابية تلتقي عددا من شباب برنامج الزمالة البرلمانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، محمد المحارمة، إن الشباب هم من يرسمون معالم الحاضر والمستقبل، ويقع على عاتقهم دور كبير تجاه التحديات والمعيقات التي توجه نمو وازدهار الأردن.



وأكد، خلال لقاء اللجنة، اليوم الاثنين، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أهمية إتاحة الفرصة أمام الشباب، وتمكينهم في مختلف المجالات، لجعلهم قادة متميزين.



وأشار المحارمة، بحضور النواب: أيمن مدانات، أسامة القوابعة، جعفر الربابعة، إلى أن التجربة الحزبية لن تنضج إلا بوجود الشباب، مستذكرا كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني، التي قال فيها "لن نسمح لأحد باغتيال أحلامكم".



وأوضح، حسب بيان صحفي، أن مجلس النواب ينظر إلى الشباب على أنهم شركاء في عملية صنع القرار، ويعول على وعيهم، ويسعى لأن يكون لهم رأي في كثير من القضايا ذات الشأن العام.



من جانبه، قال أحد المستفيدين من برامج الزمالة محمد الخوالدة، إن المشروع يُعتبر أحد أدوات التمكين السياسي للصندوق، وتشجيع الشباب على المشاركة بالحياة السياسية.



بدورهم، عرض الشباب المشاركين لجملة من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع والشباب بوجه عام، مثل مشكلتي الفقر والبطالة، داعين إلى ضرورة أن يكون للشباب دور بارز في عملية صنع القرار وتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا.